Fête du Patrimoine à Perissac Bourg de Périssac, 18 septembre 2021, Périssac.

Fête du Patrimoine à Perissac

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Bourg de Périssac

### Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez un marché de producteurs, restauration, visites du moulin à vent et du musée vitivinivole, fabrication et cuisson de pains au four à bois… Le samedi 18 à partir de 19h : pique nique concert (années 80). Le dimanche 19 à partir de 10h : marché de producteurs / 12h : repas fermier avec animation musicale.

Gratuit. Entrée libre. Réservation obligatoire pour le concert.

Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez un marché de producteurs, restauration, visites du moulin à vent et du musée vitivinivole, fabrication et cuisson de pains au four à bois…

Bourg de Périssac Les grandes Terres, 33240 Périssac Périssac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00