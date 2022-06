Fête du Patrimoine – 30 juillet Plogastel-Saint-Germain Plogastel-Saint-Germain Catégories d’évènement: Finistère

Plogastel-Saint-Germain

Fête du Patrimoine – 30 juillet Plogastel-Saint-Germain, 30 juillet 2022, Plogastel-Saint-Germain. Fête du Patrimoine – 30 juillet

Chapelle Saint Germain Lieu-dit Saint-Germain Plogastel-Saint-Germain Finistère Lieu-dit Saint-Germain Chapelle Saint Germain

2022-07-30 – 2022-07-30

Lieu-dit Saint-Germain Chapelle Saint Germain

Plogastel-Saint-Germain

Finistère Découverte de la rivière de Pont L’Abbé, Samedi 30 juillet par une randonnée dont le départ est à 14h avec inscription préalable à 14h30 (3€)

A partir de 18h30 Goûter breton (10€) sur réservation dans les commerces (Kir, crudités, pain, pâté, Riz au lait cuits au four)

A 21h concert gratuit de Jazz avec le groupe BE Good Jazz club dans la chapelle St Germain. jp-mgbriant@orange.fr +33 6 17 18 50 84 Découverte de la rivière de Pont L’Abbé, Samedi 30 juillet par une randonnée dont le départ est à 14h avec inscription préalable à 14h30 (3€)

A partir de 18h30 Goûter breton (10€) sur réservation dans les commerces (Kir, crudités, pain, pâté, Riz au lait cuits au four)

A 21h concert gratuit de Jazz avec le groupe BE Good Jazz club dans la chapelle St Germain. Lieu-dit Saint-Germain Chapelle Saint Germain Plogastel-Saint-Germain

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plogastel-Saint-Germain Autres Lieu Plogastel-Saint-Germain Adresse Plogastel-Saint-Germain Finistère Lieu-dit Saint-Germain Chapelle Saint Germain Ville Plogastel-Saint-Germain lieuville Lieu-dit Saint-Germain Chapelle Saint Germain Plogastel-Saint-Germain Departement Finistère

Plogastel-Saint-Germain Plogastel-Saint-Germain Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plogastel-saint-germain/

Fête du Patrimoine – 30 juillet Plogastel-Saint-Germain 2022-07-30 was last modified: by Fête du Patrimoine – 30 juillet Plogastel-Saint-Germain Plogastel-Saint-Germain 30 juillet 2022 Chapelle Saint germain Lieu-dit Saint-Germain Plogastel-Saint-Germain Finistère

Plogastel-Saint-Germain Finistère