Saint-Mihiel Meuse Le dimanche 12 juin, toute la journée au bourg, restauration et buvette sur place. Entrée gratuite pour les visite de 8h à 19h. ucia.stmihiel@orange.fr +33 3 29 90 29 59 http://www.ucia-saint-mihiel.fr/ Pixabay

