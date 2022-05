FETE DU PASS – DANSE Le Portel Le Portel Catégorie d’évènement: Le Portel

FETE DU PASS – DANSE Le Portel, 17 juin 2022, Le Portel. FETE DU PASS – DANSE Le Chaudron

rue Charles Lamarre Le Portel

2022-06-17 – 2022-06-18

Le Chaudron

rue Charles Lamarre Le Portel 62480 Le Portel La Fête du Pass – Danse : Coordination, Hip-Hop, GRS, danse.

Billetterie en vente à partir du 23 mai 2022

Au Chaudron les 17 et 18 juin

Tarif : 5 euros Le Chaudron

