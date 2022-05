Fête du parc Wœrth, 29 mai 2022, Wœrth.

Fête du parc Wœrth

2022-05-29 11:30:00 – 2022-05-29 17:00:00

Wœrth Bas-Rhin

Pique-nique et barbecue géant dans le parc du château. Ramenez votre panier repas et passez une belle journée en plein air en famille ou entre amis ! Tables, bancs et barbecue avec charbon de bois à disposition, mais aussi des jeux pour les enfants. En ce jour de fête des mères, une rose et un cocktail seront offerts à toutes les femmes.

+33 3 88 54 02 46

Wœrth

