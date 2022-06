Fête du Parc Naturel Régional Saint-Riquier, 2 juillet 2022, Saint-Riquier.

Fête du Parc Naturel Régional

Place de l’Église Saint-Riquier Deux-Sèvres

2022-07-02 10:00:00 – 2022-07-03 23:00:00

Saint-Riquier

Deux-Sèvres

Saint-Riquier

Le Parc naturel régional Baie de Somme Picardie maritime organise la fête d’inauguration du Parc à l’Abbaye de Saint-Riquier.

La Fête du Parc est un moment festif et familial ! Autour des paysages, de la faune et de la flore, du bâti traditionnel, de l’histoire locale ou encore des produits de terroir, un large éventail d’activités ludiques et pédagogiques est proposé : marché du terroir, villages des initiatives, concerts, spectacles jeunes publics, sorties nature, sorties patrimoniales dans le village, balade contée, guinguette, Jeux picards, projections, Apéro du Patrimoine etc…

© Photo G Crochez / Somme Tourisme – R le bideau

Saint-Riquier

dernière mise à jour : 2022-06-19 par