Fête du parc et de la biodiversité Pierre-de-Bresse, 21 août 2022, Pierre-de-Bresse.

Fête du parc et de la biodiversité

Château départemental Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental

2022-08-21 10:00:00 – 2022-08-21 20:00:00

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental

Pierre-de-Bresse

Saône-et-Loire

Pierre-de-Bresse

EUR Le parc du château départemental de Pierre-de-Bresse accueille des hommes et des femmes qui font germer des idées et pousser des initiatives. Ils œuvrent pour la préservation de la nature qui nous entoure. Balades et activités pédagogiques, séances d’observation, exposition, conférence, animations.

Dégustations et concert. Programme détaillé des animations et liste des acteurs sur le site internet : www.ecomusee-bresse71.fr

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr +33 3 85 76 27 16 http://www.ecomusee-bresse71.fr/

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse

