Tarnos Tarnos Landes, Tarnos Fête du Parc de Castillon Tarnos Tarnos Catégories d’évènement: Landes

Tarnos

Fête du Parc de Castillon Tarnos, 11 septembre 2021, Tarnos. Fête du Parc de Castillon 2021-09-11 – 2021-09-11 Parc de Castillon 1 bis rue Joseph Ponsolle

Tarnos Landes Tarnos Rendez-vous à partir de 15h pour la Fête du Parc de Castillon, toutes les animations sont gratuites !

Différentes activités disséminées dans le parc seront proposées au public jusqu’à 18h, suivi d’un spectacle autour de la cuisine.

de 15h à 19h :

– Escape game en plein pour découvrir le parc

– Concerts avec l’école municipale de musique

– Atelier autour du compost

– l’association des Pescadous des Lacs proposera des démonstrations et informations sur la pêche

– Tyrolienne géante au-dessus du lac

– L’association Disc golf Sud Landes animera des initiations au disc golf

– Exposition sur l’histoire du château

19h : Spectacle « la cuisine des Auteurs », ode théâtrale à la gastronomie en caravane-théâtre.

Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire. Places limitées. Rendez-vous à partir de 15h pour la Fête du Parc de Castillon, toutes les animations sont gratuites !

Différentes activités disséminées dans le parc seront proposées au public jusqu’à 18h, suivi d’un spectacle autour de la cuisine.

de 15h à 19h :

– Escape game en plein pour découvrir le parc

– Concerts avec l’école municipale de musique

– Atelier autour du compost

– l’association des Pescadous des Lacs proposera des démonstrations et informations sur la pêche

– Tyrolienne géante au-dessus du lac

– L’association Disc golf Sud Landes animera des initiations au disc golf

– Exposition sur l’histoire du château

19h : Spectacle « la cuisine des Auteurs », ode théâtrale à la gastronomie en caravane-théâtre.

Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire. Places limitées. +33 5 59 64 37 10 Rendez-vous à partir de 15h pour la Fête du Parc de Castillon, toutes les animations sont gratuites !

Différentes activités disséminées dans le parc seront proposées au public jusqu’à 18h, suivi d’un spectacle autour de la cuisine.

de 15h à 19h :

– Escape game en plein pour découvrir le parc

– Concerts avec l’école municipale de musique

– Atelier autour du compost

– l’association des Pescadous des Lacs proposera des démonstrations et informations sur la pêche

– Tyrolienne géante au-dessus du lac

– L’association Disc golf Sud Landes animera des initiations au disc golf

– Exposition sur l’histoire du château

19h : Spectacle « la cuisine des Auteurs », ode théâtrale à la gastronomie en caravane-théâtre.

Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire. Places limitées. Inconnu dernière mise à jour : 2021-08-22 par OT Seignanx

Détails Catégories d’évènement: Landes, Tarnos Autres Lieu Tarnos Adresse Parc de Castillon 1 bis rue Joseph Ponsolle Ville Tarnos lieuville 43.52651#-1.45056