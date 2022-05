Fête du Parc Carrouges, 15 mai 2022, Carrouges.

Fête du Parc Carrouges

2022-05-15 10:00:00 – 2022-05-15 19:00:00

Carrouges Orne

Dimanche 15 mai 2022, rendez-vous à la Maison du Parc et du Géoparc pour une journée festive, conviviale et riche d’échanges : spectacles, concerts, animations, démonstrations, restauration, activités ludiques… Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

Cet événement sera aussi l’occasion de donner votre avis sur le nouveau projet de territoire, la charte. C’est ce document qui permettra au territoire d’obtenir, à nouveau, le label «Parc naturel régional» de 2024 à 2039.

Vous êtes attendus nombreux !

espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr +33 2 33 81 13 33

Carrouges

dernière mise à jour : 2022-04-25 par