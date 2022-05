Fête du parc Birabeille

Fête du parc Birabeille, 17 septembre 2022, . Fête du parc Birabeille

2022-09-17 – 2022-09-17 EUR La nature sous toutes ses formes sera à nouveau à l’honneur lors de cette édition !

Au programme : des animations sportives et culturelles, de nombreux ateliers de sensibilisation à l’environnement, des balades, une ferme pédagogique, sans oublier des spectacles pour tous jusqu’en début de soirée.

Programme complet sur le site www.villemios.fr

Restauration et buvette sur place

