Maison du Parc, La Bastide, le samedi 24 septembre à 10:00

Spectacles, concert, montgolfière, ateliers scientifiques, land art, librairie ambulante, marché des produits locaux, restauration … Fêtons les richesses de nos montagnes catalanes lors d’une journée et d’une soirée festives en mode guinguette, avec des animations pour toutes les générations. La Bastide d’Olette se pare de couleurs, de musiques et de mets locaux pour accueillir petits, grands et anciens, autour d’animations nature, recherche, spectacle et goût. Toutes les animations seront gratuites. Cette fête sera un moment de réjouissance autour de valeurs et d’amour du patrimoine que nous partageons avec les habitants. Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes est heureux de pouvoir mettre à l’honneur une partie de ses partenaires de toujours. Pour la 2ème édition de la Fête du Parc naturel régional, vous retrouverez de nombreux acteurs et partenaires du Parc autour de stands d’informations et d’ateliers, le tout dans une ambiance festive. Maison du Parc,La Bastide Olette Olette Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-24T10:00:00 2022-09-24T23:30:00

