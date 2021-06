- --- - Fête du Parc — - Catégorie d’évènement: -

—, le samedi 3 juillet à 10:00 Les spectacles Compagnie Jonglargonne à 10h, 13h45, 17h15.

Scopitone & Compagnie à 10h30, 12h, 14h.

Compagnie Mister Alambic à 11h, 16h.

Compagnie Danse Her à 13h30, 17h.

Conservatoire communal à 15h.

USMV Colombophilie à 15h.

Compagnie les objets volants à 18h. Les animations De 10h à 18h : Structure gonflable pour les 3-6 ans.

Structure gonflable pour les 7-12 ans.

Jeux géants par la Ludothèque.

Baby-foot géant.

Jeux (chamboule-tout, pêche à la ligne…) par la Maison Pour Tous.

Course en sac.

Parcours accrobranche.

Kermesse.

Fresque craie. De 13h à 18h : Photomaton. La restauration USMV/OMS : merguez, frites, hot dog…

Maison Pour Tous : crêpes, barbe-à-papa…

Cantina Solidaire : gastronomie africaine.

L’Hibiscus : gastronomie créole.

Rameur Smoothie : pour mixer, il faut ramer, et ce n’est pas peu dire ! Voyagez vers l’été à Villeparisis avec la Fête du Parc, au parc Honoré de Balzac le samedi 3 juillet ! Plusieurs espaces dédiés seront aménagés où vous pourrez retrouver des spectacles, — — –

