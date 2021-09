Odenas Odenas Odenas, Rhône Fête du Paradis Odenas Odenas Catégories d’évènement: Odenas

Fête du Paradis Odenas, 3 octobre 2021, Odenas. Fête du Paradis 2021-10-03 – 2021-10-03

Odenas Rhône Odenas C’est la 40ème Fête du Paradis ! Pressurage à l’ancienne, spectacles et animations, repas vigneron, dégustation et vente de paradis. feteduparadis@gmail.com +33 4 74 03 41 64 http://www.feteduparadis.com/ dernière mise à jour : 2021-09-13 par Office de tourisme du Beaujolais

