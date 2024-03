Fête du pain Saint-Pantaly-d’Excideuil, dimanche 14 juillet 2024.

Bal trad, concert le samedi. Le dimanche rando à 9h30, repas champêtre, spectacle à 16h et animations diverses le dimanche.

Toute la journée vente de pain, grillades, jeux et buvette.

C’est tout un village qui vous accueille dans une ambiance sympathique ! Dégustez le pain fabriqué par les jeunes du village et cuit au bois dans le four ancien.

Le samedi a partir de 20h, bal trad et concert.

Le dimanche matin, randonnée à 9h30 (2h).

A 12h30 le traditionnel repas champêtre avec Apéritif, soupe de haricots couenne huile de noix , melon, rôti de porc cuit au four et ses accompagnements, fromage, salade, tarte au pomme , vin rouge et café.

L’après-midi Manège l’aérofab, le manège à pédales.

A 16h Retrouvez enfin votre moment préféré avec le spectacle du village Saint Pantaly fait sa comédie musicale !

Visite des fours à pains, et démonstration de leur fonctionnement. Vente de pains à la farine bio et locale, pains aux noix (fait par les jeunes du village).

Pas de paiement cb. .

La Vitonie

Saint-Pantaly-d’Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

