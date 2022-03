Fête du pain Saint-Pantaly-d’Excideuil, 9 juillet 2022, Saint-Pantaly-d'Excideuil.

Fête du pain Saint-Pantaly-d’Excideuil

2022-07-09 – 2022-07-10

Saint-Pantaly-d’Excideuil Dordogne Saint-Pantaly-d’Excideuil

C’est tout un village qui vous accueille dans une ambiance sympathique ! Dégustez le pain fabriqué par les jeunes du village et cuit au bois dans le four ancien.

Le samedi a partir de 20h, bal trad, suivi d’un concert.

Le dimanche matin, randonnée à 9h30, messe sous chapiteau à 11h.

A midi le traditionnel repas cuit dans les fours, démonstration de la réalisation du pain, et le fameux spectacle des bénévoles, Saint Pantaly fait son tour de France.

Toute la journée vente de pain, grillades, jeux et buvette.

