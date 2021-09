Fête du pain Magné, 19 septembre 2021, Magné.

Fête du pain 2021-09-19 – 2021-09-19

Magné Deux-Sèvres Magné

Organisée par les Amis du four à pain et de la sauvegarde du petit patrimoine en vue de mettre en valeur le petit patrimoine du village maraîchin.

Repas champêtre avec des produits cuits au four, à 13h (10€ sur réservation au 07.67.94.56.58., prévoir ses couverts).

Organisée par les Amis du four à pain et de la sauvegarde du petit patrimoine en vue de mettre en valeur le petit patrimoine du village maraîchin.

Repas champêtre avec des produits cuits au four, à 13h (10€ sur réservation au 07.67.94.56.58., prévoir ses couverts).

+33 7 67 94 56 58

Organisée par les Amis du four à pain et de la sauvegarde du petit patrimoine en vue de mettre en valeur le petit patrimoine du village maraîchin.

Repas champêtre avec des produits cuits au four, à 13h (10€ sur réservation au 07.67.94.56.58., prévoir ses couverts).

les Amis du four à pain et de la sauvegarde du petit patrimoine

dernière mise à jour : 2021-09-13 par