Fête du pain Luxeuil-les-Bains, 15 mai 2022, Luxeuil-les-Bains.

Fête du pain Luxeuil-les-Bains

2022-05-15 – 2022-05-15

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône Luxeuil-les-Bains

EUR 0 De 10h à 18h, à l’abbaye St Colomban (accès par la rue Victor Genoux et Henry Guy).

Petite restauration, fabrication et cuisson de pain sur place et des brioches et autres délices sucrés et salés.

Petit marché de producteurs locaux et artisans. Vente de pains et viennoiseries.

Atelier du petit mitron pour les enfants.

Bénédiction du pain à 14h30.

Remise des prix pour les concours à 17h.

Animation musicale avec le groupe Duo d’A

Entrée libre.

+33 3 84 40 06 41

