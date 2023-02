Fête du pain et vide-greniers Jardin public Droiturier Catégories d’Évènement: Allier

Fête du pain et vide-greniers
Jardin public, 17 septembre 2023, Droiturier

2023-09-17 07:00:00 07:00:00 – 2023-09-17 18:00:00 18:00:00

Allier Organisée par le Comité de jumelage. Cuisson du pain à l’ancien four, vente de pains, vide-greniers. Buvette et petite restauration. +33 6 25 24 30 38 Jardin public Centre socio-culturel Droiturier

