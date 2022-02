FETE DU PAIN ET DES CEREALES Yvré-l’Évêque, 15 mai 2022, Yvré-l'Évêque.

FETE DU PAIN ET DES CEREALES Maison de la prairie Arche de la Nature Yvré-l’Évêque

2022-05-15 – 2022-05-15 Maison de la prairie Arche de la Nature

Yvré-l’Évêque Sarthe Yvré-l’Évêque

Pour fêter la Saint-Honoré, patron des boulangers, le four à pain de la Maison de la

Prairie reprend du service avec la Fédération patronale de boulangerie-pâtisserie de la Sarthe.

Venez goûter aux meilleures baguettes de tradition du département, récompensées pour l’occasion. Les « p’tits mitrons » pourront réaliser des petits biscuits et découvrir la meunerie.

Des céréales du monde seront à savourer au travers de recettes originales proposées par un chef cuisinier et des associations locales. Les visiteurs pourront déguster des pâtes made in Sarthe.

Entre contes, anecdotes et chansons, Mega Mome rythmera l’après-midi avec son spectacle « Du pain sur les planches ».

Venez fêter la Saint-Honoré et goûter la baguette de tradition.

archedelanature@lemans.fr +33 2 43 47 40 00 http://www.arche-nature.fr/

