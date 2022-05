Fête du pain et de la Pizza Cornillon-sur-l’Oule Cornillon-sur-l'Oule Catégories d’évènement: Cornillon-sur-l'Oule

Drôme

Fête du pain et de la Pizza Cornillon-sur-l’Oule, 14 mai 2022, Cornillon-sur-l'Oule. Fête du pain et de la Pizza Cornillon-sur-l’Oule

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 18:00:00

Cornillon-sur-l’Oule Drôme Démonstration de cuisson du pain et des pizzas dans l’ancien four du village avec Polo, place des Corneilles.

Possibilité d’acheter son pain et ses pizzas sur place (ou sur réservation). Cornillon-sur-l’Oule

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Cornillon-sur-l'Oule, Drôme Autres Lieu Cornillon-sur-l'Oule Adresse Ville Cornillon-sur-l'Oule lieuville Cornillon-sur-l'Oule Departement Drôme

Cornillon-sur-l'Oule Cornillon-sur-l'Oule Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cornillon-sur-loule/

Fête du pain et de la Pizza Cornillon-sur-l’Oule 2022-05-14 was last modified: by Fête du pain et de la Pizza Cornillon-sur-l’Oule Cornillon-sur-l'Oule 14 mai 2022 Cornillon-sur-l'Oule Drôme

Cornillon-sur-l'Oule Drôme