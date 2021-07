Chassagne Chassagne Chassagne, Puy-de-Dôme Fête du pain et brocante Chassagne Chassagne Catégories d’évènement: Chassagne

Puy-de-Dôme

Fête du pain et brocante Chassagne, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Chassagne. Fête du pain et brocante 2021-07-14 – 2021-07-14

Chassagne Puy-de-Dôme Brocante et artisans locaux exposent et vendent leurs produits. Animations pour les enfants :enfonce, pointes, tire à la corde, chamboule-tout, jeux de quilles, pêche aux canards, tir à la carabine… lepuydesnuages@gmail.com +33 6 62 58 92 93 dernière mise à jour : 2021-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Chassagne, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Chassagne Adresse Ville Chassagne lieuville 45.49628#3.06951