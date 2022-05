Fête du pain de Loire-Atlantique Salle des Perrières, 14 mai 2022, Guérande.

La traditionnelle fête du pain revient, en 2022, du jeudi 12 au samedi 14 mai à la Salle des Perrières à Clis – Guérande . L’occasion idéale de découvrir ou redécouvrir, le métier, les traditions et la culture du pain, à travers le partage de moments conviviaux et festifs. PROGRAMME : ———– – Ateliers de fabricatIon destinés aux écoles les 12 et 13 Mai. **- Journée grand public le samedi 14 mai de 7h30 à 18h.** * Petit déjeuner avec un nutritionniste, **de 7h30 à 11h,** sans réservation, dans la limite des places disponibles * Animations pour les enfants (fabrication de pièces de pain par les enfants qu’ils peuvent emporter chez eux) . **En continu de 7h30 à 18h.** * **Atelier ludique « de la farine au pain »** avec présence d’un meunier et d’un petit moulin. **En continu de 7h30 à 18h.** * Dégustation de fouées cuites dans le four à pain du village de Clis, **à partir de 12h et sur le temps du déjeuner.** * Lors de cette journée **un concours grand public « gâteau mystère »** est organisé. Pour vous inscrire c’est tout simple. Téléchargez le règlement [**ici**](https://www.cjoint.com/doc/22_04/LDAiFO5lNIL_r%C3%A8glement-g%C3%A2teau-MYSTERE.pdf) et envoyez votre bulletin de participation _avant le 9 mai 2022_ dernier délais à [[federationboulangerie44@gmail.com](mailto:federationboulangerie44@gmail.com)](mailto:federationboulangerie44@gmail.com)

