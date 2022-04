Fête du Pain & concert avec Bordario Anères Anères Catégories d’évènement: Anères

Hautes-Pyrénées

Fête du Pain & concert avec Bordario Anères, 22 avril 2022, Anères. Fête du Pain & concert avec Bordario au café du village ANERES Anères

2022-04-22 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-22 20:00:00 20:00:00 au café du village ANERES

Anères Hautes-Pyrénées Célébrez le pain à Anères ! LA JOURNÉE : Comme chaque année l’équipe de Remue-meninges vous invite à venir vous réunir autour du thème du pain, rencontrer des boulangers et boulangères avides de partager leur savoir faire, vous pourrez pétrir, façonner, cuire dans un fournil traditionnel et repartir avec votre pain.

LE SOIR : Concert de ” Bordario ” – répertoire blues, gospel et swing nourri de compositions en français. Participation libre mais nécessaire.

Organisée par Remue-Méninges. remue.meninges@free.fr +33 5 62 39 79 38 au café du village ANERES Anères

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Anères, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Anères Adresse au café du village ANERES Ville Anères lieuville au café du village ANERES Anères Departement Hautes-Pyrénées

Anères Anères Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aneres/

Fête du Pain & concert avec Bordario Anères 2022-04-22 was last modified: by Fête du Pain & concert avec Bordario Anères Anères 22 avril 2022 Anères Hautes-Pyrénées

Anères Hautes-Pyrénées