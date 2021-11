Fête du pain Casa consolat, 13 novembre 2021, Marseille.

Fête du pain

Casa consolat, le samedi 13 novembre à 20:00

Dans la continuité d’un atelier de confection de pain la journée, une soirée ouverte, pour déguster et fêter ce processus de panification A 20h30 Conférence gesticulée “De la bannette au pain” [https://lecitronjaune.com/duologos/duologos-2019/](https://lecitronjaune.com/duologos/duologos-2019/) Un dialogue mordant sur le contenu de nos assiettes Redécouvrez le pain, cet objet historiquement sacré en France qui, suite à l’essor industriel, a subi de multiples transformations. De la bannette au pain, mis en scène et en bouche par Jean-Pierre Berlan et François Palanque est une joyeuse conférence-dégustation-discussion qui aborde avec humour et mordant les différents pains et leurs processus de fabrication. Et qui invite à ouvrir le débat ! A 21h30 Kolibri (rap paysan, marseillais en ce moment) [https://kolibri-album.bandcamp.com/releases](https://kolibri-album.bandcamp.com/releases) Dès 20h, pour accompagner cette soirée, un apéro vous attendra, à base de tartines des pains confectionnés dans la journée ! Infos pratiques: Samedi, 13/11, 20h (+ atelier sur inscription 9h30 – 18h) ? 1 Rue Consolat, 13001 Marseille ? Conférence gesticulée “De la bannette au pain” ? Kolibri (rap paysan) + Open mic’ ? Entrée à prix libre – prix conseillé 5€

Prix libre (5€ conseillé)

Soirée théatrale et musicale pour fêter la panification au levain naturel

Casa consolat 1 rue consolat 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



