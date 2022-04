FETE DU PAIN Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault Venez nombreux pour célébrer la Fête du pain!

Le concours du meilleur pain organisé par la Ville désignera le meilleur pain parmi les spécialités présentées par les participants. Boulangers, vignerons, brasseurs et animation musicale seront au programme.

+33 4 67 36 73 39

