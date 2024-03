Fête du pain Pointe du Millier Beuzec-Cap-Sizun, dimanche 19 mai 2024.

Fête du pain au Moulin de Keriolet ! Vente de différentes sortes de pains réalisés avec la farine du moulin, four à bois sur place pour la cuisson de fouées toute la journée et atelier mini-fouée pour les enfants.

Visite du moulin en activité et vente de farine en parallèle.

À partir de 10h. .

Début : 2024-05-19 10:00:00

fin : 2024-05-19 18:00:00

Pointe du Millier Moulin de Keriolet

Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne Carmenlameuniere@hotmail.com

L’événement Fête du pain Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2024-02-23 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz