Fête du pain bal trad et concerts Saint-Pantaly-d’Excideuil, samedi 13 juillet 2024.

Fête du pain bal trad et concerts Saint-Pantaly-d’Excideuil Dordogne

MOIZBAT’: Le fameux bal trad, qui cette année va envoyer encore plus de lourd que d’habitude

ESTAFETTE: c’est 5 musicien-nes à l’œuvre pour vous faire danser, swinguer ou simplement réécouter des tubes des années 70 à aujourd’hui.

Grillades, buvette. Entrée à prix libre.

La fête du pain, c’est une soirée concerts le samedi, et une journée d’animations et de repas le dimanche.

Début des concerts à 20h

Buvette, vente de grillades, frites maison, gâteaux, et pains tout au long de la soirée.

Entrée prix libre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 20:00:00

fin : 2024-07-13

La Vitonie

Saint-Pantaly-d’Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Fête du pain bal trad et concerts Saint-Pantaly-d’Excideuil a été mis à jour le 2024-03-16 par Isle-Auvézère