FÊTE DU PAIN AUX FRUITS ET DE L’ARTISANAT Tendon Tendon Catégories d’évènement: Tendon

Vosges

FÊTE DU PAIN AUX FRUITS ET DE L’ARTISANAT Tendon, 17 juillet 2022, Tendon. FÊTE DU PAIN AUX FRUITS ET DE L’ARTISANAT Place de la Mairie 23 route des Cascades Tendon

2022-07-17 11:00:00 11:00:00 – 2022-07-17 18:00:00 18:00:00 Place de la Mairie 23 route des Cascades

Tendon Vosges Tendon 2 EUR Dans l’ambiance authentique et conviviale des montagnards vosgiens, venez passer un dimanche hors du temps à Tendon, lors de la fête du pain aux fruits et de l’artisanat. Vous découvrirez la vie vosgienne d’Antan au rythme de la ferme, des travaux des champs et du battage du blé comme au siècle dernier.

Les nombreux artisans d’art vous présenteront leur savoir-faire unique. Bien entendu vous pourrez déguster le pain traditionnel pétri à la main et cuit au four à bois communal ainsi que les nombreux pains aux fruits qui font la renommée de la fête depuis 37ans. Tout au long de la journée les spectacles Folkloriques des Beuquillons raviront vos yeux et vos oreilles. Pour vous remettre de toutes ces émotions vous pourrez vous délecter des plats traditionnels concoctés par nos soins, beignets râpés, assiette vosgienne, tarte aux brimbelles… La buvette et le bistrot d’époque vous accueillerons avec joie pour vous servir toute sorte de rafraîchissements. Organisée par l’amicale Laïque de Tendon, les bénéfices de cette fête financent les activités des enfants de l’école.

Dimanche 17 juillet à partir de 11h. Entrée 2 euros, gratuit moins de 16 ans. +33 6 70 72 79 06 https://www.facebook.com/tendon88 AMICALE LAÏQUE DE TENDON

Place de la Mairie 23 route des Cascades Tendon

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Tendon, Vosges Autres Lieu Tendon Adresse Place de la Mairie 23 route des Cascades Ville Tendon lieuville Place de la Mairie 23 route des Cascades Tendon Departement Vosges

Tendon Tendon Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tendon/

FÊTE DU PAIN AUX FRUITS ET DE L’ARTISANAT Tendon 2022-07-17 was last modified: by FÊTE DU PAIN AUX FRUITS ET DE L’ARTISANAT Tendon Tendon 17 juillet 2022 Tendon Vosges

Tendon Vosges