2022-05-22 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-22 17:00:00 17:00:00

Salt-en-Donzy Loire Salt-en-Donzy Fête autour du four à pain construit par les bénévoles. Fabrication, dégustation sur place. Marché de producteurs locaux le matin. Voltige dans les arbres par la Cie K’Danse et Intermèdes musicaux. Atelier enfants. Buvette et restauration possible. anne-marie.martire@orange.fr +33 6 89 66 74 15 http://saltendonzy-patrimoine.fr/ Salt-en-Donzy

