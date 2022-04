Fête du pain au four communal ! Veyrignac Veyrignac Catégories d’évènement: 24370

Veyrignac

Fête du pain au four communal ! Veyrignac, 8 mai 2022, Veyrignac. Fête du pain au four communal ! Veyrignac

2022-05-08 – 2022-05-08

Veyrignac 24370 Veyrignac Rendez-vous dimanche 24 avril à Veyrignac pour la Fête du pain au four communal !

Au programme :

– Cuisson et vente de tourtes à la farine bio

– Pizzas, buvette, frites

– Marché de produits locaux

– Vide-greniers

– Restauration sur place, marché gourmand (chapiteau)

– Animation pédagogique avec Elie le meunier de l’Association Périgordine des Amis des Moulins (APAM) Rendez-vous dimanche 24 avril à Veyrignac pour la Fête du pain au four communal !

Au programme :

– Cuisson et vente de tourtes à la farine bio

– Pizzas, buvette, frites

– Marché de produits locaux

– Vide-greniers

– Restauration sur place, marché gourmand (chapiteau)

– Animation pédagogique avec Elie le meunier de l’Association Périgordine des Amis des Moulins (APAM) Rendez-vous dimanche 24 avril à Veyrignac pour la Fête du pain au four communal !

Au programme :

– Cuisson et vente de tourtes à la farine bio

– Pizzas, buvette, frites

– Marché de produits locaux

– Vide-greniers

– Restauration sur place, marché gourmand (chapiteau)

– Animation pédagogique avec Elie le meunier de l’Association Périgordine des Amis des Moulins (APAM) APAM

Veyrignac

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: 24370, Veyrignac Autres Lieu Veyrignac Adresse Ville Veyrignac lieuville Veyrignac Departement 24370

Veyrignac Veyrignac 24370 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/veyrignac/

Fête du pain au four communal ! Veyrignac 2022-05-08 was last modified: by Fête du pain au four communal ! Veyrignac Veyrignac 8 mai 2022 24370 Veyrignac

Veyrignac 24370