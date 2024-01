Fête du pain au Champ Bernard Thilay, dimanche 4 août 2024.

Le pain est mis à l’honneur le premier dimanche d’Août au Champ-Bernard et à la salle des fête de Nohan-sur-Semoy. Pour la 30ème année, l’association familiale Nohan Loisirs organise une fête champêtre autour du vieux four. Ouverture dès 10h, outre la fabrication et la cuisson des produits de boulangerie, plusieurs animations seront prévues. Un jeu concours sous forme d’un questionnaire sera réservé aux enfants. Une exposition sous forme de tableaux retraçant l’historique de la maison du Champ Bernard, de la boulangerie et de la fabrication du pain. Des artistes peintres seront présents pour immortaliser la journée. Un orchestre champêtre animera le déjeuner et saura vous faire patienter entre deux fournées. Une exposition de photos animalières vous fera découvrir la faune ardennaise. Randonnée pédestre, accompagnée et gratuite Les plus courageux ont rendez-vous à 8h45, place de l’église à Nohan. La randonnée sera encadrée par l’association « Les Joyeux Godillots de la Lyre », départ à 9h pour un détour vers le Champs Bernard, puis vers midi repas, possibilité de restauration sur place ou repas tirés du sac. Après le repas retour vers Nohan. Distance totale de la randonnée environ 15km (12km aller et 3km retour) Pensez à vous équiper de bonnes chaussures, interdiction de fumer et d’allumer un feu sur le parcours et les chiens doivent être obligatoirement tenus en laisse. Restauration produits issus du four pains, tartes flambées, au sucre, au fromage, pizzas. Barbecue, frite et buvette.

Champ Bernard

Thilay 08800 Ardennes Grand Est asfa.nohan-loisirs@orange.fr

