Fête du Pain Aime-la-Plagne, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Aime-la-Plagne. Fête du Pain 2021-07-16 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-18 19:00:00 19:00:00

Aime-la-Plagne Savoie Durant ces trois jours, vous pourrez découvrir la fabrication et cuisson du pain à l’ancienne ainsi que le crinchin (brioche anisée), cuits dans le vieux four communal. comitedelongefoy@gmail.com +33 4 79 09 77 33 dernière mise à jour : 2021-05-04 par

lieuville 45.53716#6.62698