Fête du pain à Saint-Michel-de-Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne, 18 juin 2022, Saint-Michel-de-Montaigne.

2022-06-18 – 2022-06-18

Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne Saint-Michel-de-Montaigne

Fête du pain à Saint Michel de Montaigne : atelier de fabrication de pain (sur réservation) farine bio – Démonstration de forge (à la Forge Enchantée) et exposition de fosiles – Démonstration de danses médiévales par l’association de la Bataille de Castillon – Repas cochon grillé à la ficelle / haricots couenne – Stand buvette à vin et boissons , vente de gâteaux et pain cuit sur place – Stands de produits artisanaux (miel, savon, accessoires, etc…)

Infos : 06.62.88.76.52

+33 6 62 88 76 61

Saint-Michel-de-Montaigne

