Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Fête du pain à Ponchapt Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, 21 août 2021, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt. Fête du pain à Ponchapt 2021-08-21 – 2021-08-22

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Gironde Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Des animations variées tout le week-end, avec un fournil permanent. Repas, animations et vide-grenier.

Samedi 21

18h30 : Messe à l’église de Ponchapt

19h : Démonstration de battage

19h30 : Marché gourmand et animation Dimanche 22

Vide-grenier à partir de 7h Café de la Claire ouvert les 2 jours.

Vide-grenier à partir de 7h Café de la Claire ouvert les 2 jours. Des animations variées tout le week-end, avec un fournil permanent. Repas, animations et vide-grenier.

Vide-grenier à partir de 7h Café de la Claire ouvert les 2 jours.

