Fête du pain à Carsac-Aillac Carsac-Aillac Carsac-Aillac Catégories d’évènement: Carsac-Aillac

Dordogne

Fête du pain à Carsac-Aillac Carsac-Aillac, 21 mai 2022, Carsac-Aillac. Fête du pain à Carsac-Aillac Carsac-Aillac

2022-05-21 18:00:00 – 2022-05-21

Carsac-Aillac Dordogne Carsac-Aillac L’Association “Vivre à Carsac-Aillac” vous propose d’assister à la démonstration de la cuisson du pain dans le four traditionnel situé place de la mairie, dans une ambiance conviviale. Achat du pain, animation musicale, buvette, dégustation d’une assiette de charcuterie, cabécou, vin (10€ ou 8€ pour adhérent – 2€ l’adhésion). Pierro BOUR, notre ancien boulanger, vous attend dès 18h !

Venez avec vos amis ! Réservation indispensable avant le 18 mai.

Tél : 06 79 56 77 56

Mail : vivreacarsacaillac@gmail.com L’Association “Vivre à Carsac-Aillac” vous propose d’assister à la démonstration de la cuisson du pain dans le four traditionnel situé place de la mairie, dans une ambiance conviviale. Achat du pain, animation musicale, buvette, dégustation d’une assiette de charcuterie, cabécou, vin (10€ ou 8€ pour adhérent – 2€ l’adhésion). Pierro BOUR, notre ancien boulanger, vous attend dès 18h !

Venez avec vos amis ! Réservation indispensable avant le 18 mai.

Tél : 06 79 56 77 56

Mail : vivreacarsacaillac@gmail.com +33 6 79 56 77 56 L’Association “Vivre à Carsac-Aillac” vous propose d’assister à la démonstration de la cuisson du pain dans le four traditionnel situé place de la mairie, dans une ambiance conviviale. Achat du pain, animation musicale, buvette, dégustation d’une assiette de charcuterie, cabécou, vin (10€ ou 8€ pour adhérent – 2€ l’adhésion). Pierro BOUR, notre ancien boulanger, vous attend dès 18h !

Venez avec vos amis ! Réservation indispensable avant le 18 mai.

Tél : 06 79 56 77 56

Mail : vivreacarsacaillac@gmail.com “Vivre à Carsac Aillac”

Carsac-Aillac

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Carsac-Aillac, Dordogne Autres Lieu Carsac-Aillac Adresse Ville Carsac-Aillac lieuville Carsac-Aillac Departement Dordogne

Carsac-Aillac Carsac-Aillac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carsac-aillac/

Fête du pain à Carsac-Aillac Carsac-Aillac 2022-05-21 was last modified: by Fête du pain à Carsac-Aillac Carsac-Aillac Carsac-Aillac 21 mai 2022 Carsac-Aillac Dordogne

Carsac-Aillac Dordogne