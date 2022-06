Fête du pain – 2ème édition Moroges, 26 juin 2022, Moroges.

Fête du pain – 2ème édition Place de Fissey Fissey Moroges

2022-06-26 – 2022-06-26 Place de Fissey Fissey

Moroges 71390 Moroges

EUR 8 10 Les Petites Main’ternelles reviennent et vous proposent la 2ème édition de la Fête du Pain !

A partir de 11H le dimanche 26 juin :

– Vente de pain au levain

– Apéro / pizza

A partir de 15H, nous laissons le four en « libre-service » aux habitants – comme au bon vieux temps – pour cuire préparations et petits plats pour la semaine !

Côté animations :

– A 9h30 : Balade culturelle des 4 Fours par Stéphane (RDV au four, 2h de balade pour les +10 ans)

– Maquillage & balade à poney et en bonus : loto crottin !

– A 15h : Récital Brassens

– … mais aussi vente aux enchères de bouteilles de vin par des vignerons !

asso.maternelle.moroges@gmail.com

Les Petites Main’ternelles reviennent et vous proposent la 2ème édition de la Fête du Pain !

A partir de 11H le dimanche 26 juin :

– Vente de pain au levain

– Apéro / pizza

A partir de 15H, nous laissons le four en « libre-service » aux habitants – comme au bon vieux temps – pour cuire préparations et petits plats pour la semaine !

Côté animations :

– A 9h30 : Balade culturelle des 4 Fours par Stéphane (RDV au four, 2h de balade pour les +10 ans)

– Maquillage & balade à poney et en bonus : loto crottin !

– A 15h : Récital Brassens

– … mais aussi vente aux enchères de bouteilles de vin par des vignerons !

Place de Fissey Fissey Moroges

dernière mise à jour : 2022-05-20 par