Ménil 53200 Ménil Le bourg de Ménil s’anime tout au long du week-end le samedi 23 et le dimanche 24 juillet à l’occasion de la Fête du Pain ! Au programme de ces deux journées festives : Samedi 23 juillet

– 13h30 : début du concours de pétanque en doublette non officiel. (inscription sur place à partir de 12h)

– 19h00 : repas en plein air sur réservation (à l’accueil du camping de Ménil ou par mail cdf.menil@roange.fr)

– 21h00 / 02h00 : bal en plein air animé par « Ambiance Guinguette »

– 22h30 : feu d’artifice en musique tiré sur les bords de la Mayenne Dimanche 24 juillet

– 09h00 / 12h00 : marché des producteurs locaux

– dès 14h00 : début des fameuses courses de baignoires sur la Mayenne ! (inscription sur place entre 12h30 et 13h30 ou par mail cdf.menil@roange.fr. Autorisation parentale pour les mineurs et brevet de natation demandés)

– Animation musicale l’après-midi avec Ambiance Guinguette. Et tout au long du week-end, fabrication et vente du pain , fouées / jeux d’adresse en bois pour tous Le samedi 23 et le dimanche 24 juillet, c’est le grand retour de la traditionnelle fête du pain de Ménil ! cdf.menil@orange.fr +33 2 43 12 25 43 Le bourg de Ménil s’anime tout au long du week-end le samedi 23 et le dimanche 24 juillet à l’occasion de la Fête du Pain ! Au programme de ces deux journées festives : Samedi 23 juillet

