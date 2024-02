Fête du nouvel an lunaire coréen à Paris 12e Kimchi street Paris, samedi 17 février 2024.

Le samedi 17 février 2024

de 10h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Découvrez le festival de nouvel an coréen à Paris 12e ! Une célébration vibrante de la culture coréenne avec musique, danse, gastronomie et traditions. Ne manquez pas cette expérience unique !

Première édition de la Fête du nouvel an lunaire coréen 2024 à Paris 12ème : Une Célébration de l’Espoir et de la Culture Coréenne

La FélixCité est ravie d’annoncer, à l’initiative de l’association Corée, saveurs et culture, la toute première édition de la Fête du Nouvel An Lunaire Coréen 2024, une célébration sans précédent qui s’installe pour la première fois dans les rues du 12ème arrondissement de Paris.

La fête du Nouvel An lunaire, riche de traditions et de symbolisme en Corée, prendra vie le samedi 17 février dans la rue du Docteur Goujon à Paris 12e, offrant aux parisiens et parisiennes une occasion unique de découvrir la culture coréenne sous un jour nouveau.

L’événement Heemang Festival propose une expérience authentique et immersive, où les visiteurs pourront explorer la diversité de la culture coréenne, de la Kpop aux arts traditionnels, dans une atmosphère de convivialité et de découverte.

Les organisateurs, dont l’Association Corée, saveurs et Culture, Kimchi Street et La FélixCité, sont fiers de présenter cet événement novateur, qui vise à dynamiser le quartier autour de la Place Félix Eboué à Paris 12ème.

La Fête du Nouvel An Lunaire Coréen à Paris 12ème marque un nouveau chapitre dans le paysage culturel de la capitale, offrant aux parisiens une expérience inédite et mémorable.

Programme de la journée

10h00 Inauguration de l’événement autour d’un petit déjeuner franco-coréen

10h30 Cérémonie d’ouverture : Tambours coréens « réveil de l’année 2024 »

10h50 Présentation du festival et discours

11h05 Interprétation lyrique coréenne portant l’espoir

11h20 Présentation des ateliers et expositions du festival, lancement de la tombola

11h30 Danse Kpop

11h45 Atelier de danse Kpop + jeux d’extérieur + jeux d’intérieur

12h15 Découverte culinaire autour de plats traditionnels du Nouvel An et d’autres spécialités

12h20 Gilnori + Samulnori (tour de place Félix Éboué + spectacle assis)

13h50 Chant Kpop

13h10 Danse de sabre avec des tambours

Pause déjeuner (Drama talk, sous réserve de confirmation)

13h50 Rappel de programme de l’après-midi

14h00 Karaoké + jeux d’extérieur + Jeu d’intérieur

14h30 Danse Kpop

Ateliers découverte : papier traditionnel Hanji, écriture de nom en coréen,

pliage de papier, création de cerf volant + jeu d’intérieur, balade photo

15h30 Cérémonie de thé boudhiste (20 minutes)

16h05 Tir à la corde

16h35 Gilnori + Samulnori (tour de place Félix Éboué + spectacle assis)

17h00 Taekkyon

17h20 Envolez vos cerfs-volants porteurs d’espoir au son de la musique

17h30 Tirage de la tombola

18h00 Fin de spectacle avec des remerciements et de vœux de l’année 2024 !

Kimchi street 11 rue du Docteur Goujon 75012 Paris

Contact : https://lafelixcite.paris/evenements/hee-mang-festival-du-nouvel-an-coreen/ +33623142264 bonjour@lafelixcite.paris https://www.facebook.com/LaFelixCite https://www.facebook.com/LaFelixCite https://www.instagram.com/heemangfestival

Corée, saveurs et Culture Nouvel an coréen à Paris 12e