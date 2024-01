Fête du Nouvel An chinois 2024 Esplanade Bargemon Marseille 2e Arrondissement, samedi 3 février 2024.

Venez célébrer le Nouvel An chinois !

Pour célébrer le Nouvel An Chinois 2024, l’année du dragon, la communauté chinoise de Marseille Provence prépare un événement festif exceptionnel le samedi 3 février 2024 qui se déroulera sur la Place Bargemon de Marseille.



Au programme



Cette journée festive prendra la forme d’un spectacle mettant en scène :



– la danse du dragon et du lion

– diverses danses en costumes traditionnels chinois

– chorale d’enfants

– danses folkloriques

– démonstrations d’arts martiaux.



Nous vous invitons à découvrir et à partager un moment riche en culture sous le signe de la fête et du bonheur !



Une proposition du Centre d’Échange et de Coopération International Franco-Chinois



Accès libre. .

Esplanade Bargemon Derrière l’Hôtel de Ville

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 13:00:00

fin : 2024-02-03 16:00:00



