Fête du Nouvel An avec le Café de La Renaissance

Salle des fêtes Balanod

2022-12-31 20:00:00 – 2023-01-01 03:00:00

Jura Ouvertures des portes à 20h

Réservations obligatoires au 03 84 24 26 11

Avec paiement à la réservation, encaissement après la soirée

