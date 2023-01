FETE DU NOUVEL AN ASIATIQUE Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

2023-02-05 11:00:00 – 2023-02-05 16:30:00

Haute-Garonne Au programme : des ateliers participatifs le matin et des démonstrations spectacle l’après-midi !

Diverses danses folkloriques chinoises, divers techniques de santé et arts martiaux, des dragons volants et des activités emblématiques. Restauration sur place. Rendez-vous au Jardin Raymond VI pour découvrir la culture asiatique au travers de démonstrations, d’animations, et de scènes et stands couverts ! comitenouvelan@gmail.com http://www.nouvaat.com/ © DR

dernière mise à jour : 2023-01-24 par

