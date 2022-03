Fête du Nautisme Saint-Malo, 7 mai 2022, Saint-Malo.

Fête du Nautisme Plage de l’Evantail Intra-Muros Saint-Malo

2022-05-07 – 2022-05-07 Plage de l’Evantail Intra-Muros

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Retrouvez les clubs nautiques et découvrez la diversité des activités sportives nautiques et pas que…aux pieds des remparts, sur le site de l’Éventail. Tous réunis pour une magnifique journée festive, positive et iodée, venez à leur rencontre pour vous renseigner, tester ou simplement pour le plaisir des yeux.

Il va y avoir du spectacle, du sport et beaucoup de bonne humeur!

Une trentaine d’activités à découvrir ou redécouvrir, pour tous les âges, tous le publics et toutes les envies.

contact@osensaintmalo.fr +33 2 99 40 04 55

Plage de l’Evantail Intra-Muros Saint-Malo

