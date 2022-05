Fête du nautisme, 11 juin 2022, .

Fête du nautisme

2022-06-11 – 2022-06-12

Fête du nautisme autour du port :

> Avec le Club Nautique Valeriquais : Baptêmes gratuits sur paddle, paddle géant, kayaks simples et doubles, optimist et voilier habitable.

Impératif : attestation de savoir s’immerger et nager 25m + autorisation parentale pour les mineurs.

> Toute la journée dès 10h : balades dans le port de plaisance avec des chaloupes traditionnelles, pour tout public.

Tarif 4€/adulte et 2€/enfant + 5 ans.

Tél: 06 29 20 94 03

+33 2 35 97 25 49

