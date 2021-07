Salviac Salviac Lot, Salviac Fête du Musée du Patrimoine Agricole et Automobile de Salviac Salviac Salviac Catégories d’évènement: Lot

Fête du Musée du Patrimoine Agricole et Automobile de Salviac 2021-07-14 09:00:00 – 2021-07-14 19:00:00 Pépy Musée du Patrimoine Agricole et Automobile de Salviac

Salviac Lot Salviac

Salviac Lot Salviac Animations toute la journée : démarrage de voitures, tracteurs, moteurs fixes.

Animation musicale avec un groupe folklorique composé de danseurs et musiciens en habits d’époque 1900.

Animation Grand Bi et vélo géant, maison du patrimoine « auprès du cantou ». Le Musée du Patrimoine Agricole et Automobile de Salviac fait sa fête !

Venez dans ce lieu magique, vous serez impressionnés par la diversité et le nombre de pièces qui composent cette collection privée.

Benoit le Passionné et son équipe vous guideront à travers le temps et les traditions.

