Fête du Musée du Patrimoine Agricole et Automobile de Salviac Salviac, 14 juillet 2022

Fête du Musée du Patrimoine Agricole et Automobile de Salviac Pépy Musée du Patrimoine Agricole et Automobile de Salviac Salviac

2022-07-14 09:00:00 – 2022-07-14 19:00:00 Pépy Musée du Patrimoine Agricole et Automobile de Salviac

Salviac 46340

3 départ de visites guidées : démarrage de voitures, tracteurs, moteurs fixes à 11h, 15h et 16h30.

Animation Grand Bi et vélo géant, maison du patrimoine « auprès du cantou ».

Animation musicale avec le groupe folklorique « Les Troubadours de Gourdon » composé de danseurs et musiciens en habits d’époque 1900.

Le Musée du Patrimoine Agricole et Automobile de Salviac fait sa fête !

Venez dans ce lieu magique, vous serez impressionnés par la diversité et le nombre de pièces qui composent cette collection privée.

Benoit le Passionné et son équipe vous guideront à travers le temps et les traditions.

La visite s’étend sur plus de 6 000 m² avec des milliers de pièces autos, motos, tracteurs, utilitaires, camions, vélos, miniatures et vieux métiers…

