Fête du munster au Pays Welche Lapoutroie, dimanche 6 octobre 2024.

Fête du munster au Pays Welche Lapoutroie Haut-Rhin

Célébrez le munster sous toutes ses formes et découvrez les fermes de Lapoutroie.

Venez découvrir et fêter le munster directement chez les producteurs et affineurs de Lapoutroie

Un beau programme tout au long de la journée, sur 5 sites:

– Ferme sur le mont

– Ferme Pierrevelcin-Basler

– Fromagerie Haxaire Munster AOP

– Fromagerie Dodin

– Brasserie du Pays Welche et Musée des Eaux de Vie

Visites, dégustations, démonstrations culinaires, alliance fromages & bières, production en directe, traite des vaches,…. une occasion unique de découvrir plusieurs facettes du munster ! Profitez-en pour visiter Lapoutroie et les fermes sur les hauteurs! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-06 11:00:00

fin : 2024-10-06 17:00:00

Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est info@kaysersberg.com

