Fête du muguet Neuf-Brisach Neuf-Brisach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Neuf-Brisach

Fête du muguet Neuf-Brisach, 1 mai 2022, Neuf-Brisach. Fête du muguet Neuf-Brisach

2022-05-01 – 2022-05-01

Neuf-Brisach Haut-Rhin Neuf-Brisach EUR Programme à venir. Au programme: fête des rues, artisanat et brocante… Animations: fête foraine, spectacles de rues, groupes folkloriques, présence de Miss muguet et des deux dauphines. Buvette et petite restauration. +33 3 89 72 51 68 Programme à venir. Neuf-Brisach

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Neuf-Brisach Autres Lieu Neuf-Brisach Adresse Ville Neuf-Brisach lieuville Neuf-Brisach Departement Haut-Rhin

Fête du muguet Neuf-Brisach 2022-05-01 was last modified: by Fête du muguet Neuf-Brisach Neuf-Brisach 1 mai 2022 Haut-Rhin Neuf-Brisach

Neuf-Brisach Haut-Rhin