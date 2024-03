FÊTE DU MUGUET Le Gâvre, samedi 27 avril 2024.

Une grande fête populaire, avec défilé de chars et courses cyclistes et vide grenier le dimanche. On y fête l’arrivée très proche du joli mois de mai, un brin de muguet au veston ou au corsage ! Entrée gratuite

Samedi 27 avril

13h30 1er départ cyclistes ACCESS 3 et 4 (65 km)

13h30 2e départ cyclistes ACCESS 1 et 2 (70 km)

17h courses voitures à pédales « les 24 minutes du Gâvre » 1ère manche

19h Animation restauration bar extérieur

22h Bal

Dimanche 28 avril

Vide grenier de 8 h à 18 h

9h30 courses cyclistes communales enfants

10h30 courses cyclistes communales adultes

14h30 cavalcade de chars, groupes et fanfare

17h courses voitures à pédales « les 24 minutes du Gâvre » 2e manche

Animations la fanfare de Fay de Bretagne, AMC Héric et La Pastourelle de Jans

6 chars (NEMO, Les Rotys et les écoles privée et publique), Reines de Nantes et le Roi Carnaval

Fête foraine Bar Restauration rapide sur place .

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

Centre ville

Le Gâvre 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire comitedesfeteslegavre@hotmail.fr

