Le Gâvre Loire-Atlantique Le Gâvre Samedi 30 avril

14h30 : course cycliste

(Pass’cyclisme) 1, 2, 3, 4

17h00 : course de voitures à pédales

“Les 24 Minutes du Gâvre”, première manche

22h : bal Dimanche 1mai

Vide grenier de 8 h à 18 h

9h30 : course cycliste communale enfants

10h30 : course cycliste communale adultes

Après-midi : Animation : ASKOL HA BRUG PIPE BAND

17h00 : “Les 24 Minutes du Gâvre”, deuxième manche Restauration sur place Fête foraine Une grande fête populaire, avec défilé de chars et courses cyclistes. On y fête l’arrivée très proche du joli mois de mai, un brin de muguet au veston ou au corsage ! Entrée gratuite comitedesfeteslegavre@hotmail.fr +33 2 40 51 25 19 Samedi 30 avril

