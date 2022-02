Fête du moulin Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Fête du moulin Saint-Quay-Portrieux, 19 juin 2022, Saint-Quay-Portrieux.

Ambiance festive au moulin Saint-Michel pour la fête des moulins en France ! Mise au vent des ailes, visites guidées du moulin et mouture de farine. Vente de plantes, petite restauration et musique traditionnelle.

+33 2 96 70 50 04 http://www.amicaledumoulin.com/

